李嘉誠上周五在集團晚宴中小冊子再度引經據典，一如以往惹來大堆解讀。但在我看來，大家只是想得太多。過去半年，尤其是甚麼「因果由國」，大家把自己心中所想的，用首富名義以解說的形式講出來，對他本人並不公平。這些年來，或者他確實曾有話要說，但從「黃台之瓜」到「如夢幻泡影」，一切盡是道出失望之情而已，大家又何必翻書查經，賦予太多個人想法？

香港人一向喜歡聽李嘉誠說話，坊間有許多據說是他的至理名言、十大金句等等，有些實在無從考證。但在電視直播前、或白紙黑字記載，他確是有不少撼動人心、引人深思的名句，而且在近幾年愈來愈多用典。

最為人熟悉的是2016年3月，在後佔中時代，農曆新年大衝突之後，他談及香港前景，用了一句「黃台之瓜，何堪再摘」，那是對當權者最後的勸告。

直至2017年3月，特首選舉前夕，他用了一句「女媧補天，事在人為」，可是大家竟一度不經思考就以為他說的「女媧」，暗示的是性別。而其實他說這句的重點是「補天」，事後他投票給誰，大家心知肚明，而誰人想補天但沒有機會，誰人有機會補天卻成了「撕裂2.0」，歷史已經有所記載。

往後他便退休了。而除了黃台之瓜，這幾年來，他公開引經據典的，就只有去年3月底慈山寺開光典禮時提到過「一切有為法，如夢幻泡影」，及上周的「我有明珠一顆，久被塵勞封鎖，今朝塵盡光生，照破山河萬朵」。然而，為這兩句都是佛偈佛詩，反映他心態已有改變，與其解讀成他對社會各界的勸喻，倒不如說是他在嘗試開解自己，叫自己不要再執著。

就像魏晉之際，士人對紛亂政局的失望，朝廷容不下清議之士，大家由論政變為清談，又議事變為研究玄學。李嘉誠愈是投身於佛學，愈給人放不開的感覺。況且，豈止魏晉之文士，放眼兩千年間，被政治玩弄，最後只能「卻道天涼好個秋」的淪落人，比比皆是。難道，蘇軾說了一句「也無風雨也無晴」，就能排解心中鬱悶嗎？

李嘉誠的鬱悶，或者從許多年前已經開始，當長實在內地賣樓也被指是走資，他說過，被誣衊走資「令人不寒而慄」。在近半年，他被赤裸裸地「鬥地主」，頭像套上曱甴的身軀，在一班急於表忠的奴才眼中，他現在只是一隻有顏色的昆蟲。

所以，李嘉誠說自己只是一個香港市民，是自嘲。所謂的首富、曾經是可以與歷代國家領導人見面的地位，都已成過去了。王謝的堂前燕，已經飛入尋常百姓家。變回普通百姓的李嘉誠，有甚麼能繼續讓他名流千古？就只有基金會了。從此他醉心佛學，埋首基金會，藉此找回心中的明珠，拂走政治塵勞，大家也就放過他吧，別再過份解讀了。

文濤

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