中美簽署貿易協議前，恒指高位有沽壓，今早高開194點，高見29149.53點，創去年5月08日29252點後新高，但其後無以為繼，有分析指部分投資者高減持，拖累中港兩地股市表現，恒指最多曾跌164點，收市跌69點或0.24%，報28885點，成交金額1191億元，較上日增加6.6%，是去年11月26日1330.48億元成交後最多；國指跌41點或0.36%，報11355點。

Bernstein指月1日至12日期間澳門幸運博彩毛收入(GGR)約為103億澳門元，平均每日收入(ADR)約為8.58億澳門元。金沙中國（1928）升3.14%，收報44.3元，是升幅最大的藍籌，銀娛（0027）亦升2.29%，收報62.45元。

瑞聲（2018）跌4.44%，收報64.6元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.75%，收報87.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻21點。

「ATM」今日齊齊創新高，不過，「TM」均倒跌。騰訊（0700）跌1.48%，收報400.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低47點，騰訊曾高見413元，是2018年6月15日416.963元後最高；美團（3960）收報112.9元，跌0.18%。而阿里巴巴（9988）收報223.4元，升0.27%。

傳平保（2318）擬參股新地（0016）西九地王項目，平保升0.94%，收報96.5元，新地跌0.08%，收報121.2元。

私募基金凱雷集團計劃沽清閱文（0772）持股，每股售價約37.8至39元，較昨日收市價折讓5.6至8.5%，股價曾急挫10.9%，低見36.8元，收市報37.6元，跌8.9%。

安踏（2020）公布，第四季度安踏品牌產品之零售金額按年錄得10%至20%的高段增長。FILA 品牌按年錄得50%至55%的增長。今早亦公布發10億歐元可換股債券，安踏曾挫3.9%，收報75.45元，升0.33%。

五龍電動車（0729）公布，主席兼執董曹忠早前遭李嘉誠基金會提出破產申請後，最新在今年1月8日已獲撤回上述破產呈請，收市報0.26元，升19.2%。同系五龍動力（0378）升97.9%，報0.097元。

中國恒大（3333）重組上市工作正在有序推進，一致同意將700億元人民幣股權投資增資協議中約定的實現重組上市期限延期，延後至2021年1月31日。收報22.45元，升1.35%。

兩新股上市，文業集團（1802）收報1.09元，較招股價1.06元高2.8%；天泓文創（8500）收報0.99元，以接近招股價1.39元，跌28.7%。

富瑞指周大福（1929）管理層維持其在2021財政年度前（2022年3月底）前關閉不多於15間分店的計劃。周大福收市升2.5%，報8.5元，曾創52周新高8.61元。

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