周大福（1929）上周五（10日）收市後公布營運數據，劵商富瑞周一（13日）發表報告指，管理層維持其在2021財政年度前（2021年3月底）前關閉不多於15間分店的計劃。報告指出，在2020財年的餘下時間，沒有很多店舖需要續租，以營業額計的購物商場續租租金未有降低，不過街舖的續租租金則減少20至50%，周大福分店中有六成為街舖。整體而言，管理層預計全年租金成本按年將下跌10%。

據周大福的官網，截至2019年底，其在港共有91個銷售點，假設集團至2021財年底前沒有新增分店，即縮減約16%銷售點。

報告又指，港澳市場的第3季同店銷售較預期好，去年12月同店銷售趨勢亦較10、11月下跌約41%為佳。由於聖誕節的需求強勁，加上12月港鐵（0066）關閉的地鐵站減少，本地銷售表現有所改善，預計去年12月的同店銷售跌幅收窄至23%。

富瑞給予周大福目標價8.97元，投資評級為「買入」，集團今日收市報8.5元，升2.5%。

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