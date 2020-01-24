內房物管股炒作持續，近日屢創新高的雅生活（3319）公布，接獲綠地金融旗下的綠地海外，亦即公司主要股東在周一（13日）出售5000萬股公司H股，平均價為30.2元，套現15.1億元。集團指，獲綠地金融告知出售是基於其持續的資金需求，不影響綠地控股與雅生活的戰略合作。

出售事項前綠地金融經旗下綠地海外及寧波綠璡持有5000萬股H股及1億股非上市股股份中擁有權益，佔公司已發行股本總數的11.25%。出售後，綠地金融只經寧波綠璡持有1億股非上市股份，佔公司已發行股本的7.5%，並且綠地金融已不再為公司主要股東。

綠地控股亦已重申將承諾將繼續嚴格遵守與公司控股股東雅居樂控股，及公司訂立的投資合作框架協定，持續發展和維護與公司的戰略合作夥伴關係，繼續支持集團的物業管理及相關增值服務業務發展，並避免同業競爭，為公司的快速發展提供全力支持。

在去年10月中，綠地海外亦於公開市場出售雅生活5000萬股H股，平均價為21.18元，涉資約10.59億元，當時公告披露出售事項主要基於綠地金融整體發展考量。在2017年綠地海外以10億元人民幣入股雅生活服務，成為雅生活上市前的戰投，並取得20%股權，並在上次出售時已經回本。

雅生活今日跌1.8元或5.57%，收報30.5元，曾低見30.2元。

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