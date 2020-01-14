《彭博》引述消息人士指，百勝中國正與中金及高盛合作，準備其計劃在港第二上市的事宜，預計會在今年盡早完成第二上市。百勝中國在內地經營必勝客（Pizza Hut）及肯德基（KFC）等品牌，由於討論仍是初步階段，出售股份的細節或會更改。高盛發言人不予置評，百勝中國及中金的發言人則未有即時回應《彭博》查詢。

報道指出，阿里巴巴（9988）去年11月在港第二上市，為美國上市的中國公司在港第二上市奠定了基礎。據《路透社》旗下的IFR上周報道，百勝中國正考慮在港第二上市，料集資最多20億美元（約156億港元）。

據《彭博》本月初的報道，港交所（0388）正與攜程（Ctrip）及網易（Netease）在內的中國科技公司討論在港二次上市的可能。

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