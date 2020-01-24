港交所日前發出有關環境、社會及管治（ESG）諮詢總結，業界人士隨即跟進。畢馬威、中電控股（0002）、香港特許秘書公會今日發布聯合編撰的《ESG分步實施指南》，其中指出，多數公司仍未將ESG納入經營模式，並缺乏相應知識。報告續指，要實踐ESG，制定可持續策略、擁有相關數據管理系統同樣重要。

不少中小公司因成本對ESG卻步，對此畢馬威中國可持續金融事務香港主管合伙人吴柏年表示，公司更應思考「不做」的成本。他解釋，就算以實際成本角度而言，亦不認為ESG事宜帶來沈重財務負擔，有行業內公司所提供的諮詢費用並不高。

他表示，真正問題所在是不少中小企尚未理解為何ESG關切自身。他舉例指，若小公司為供應鏈一環，向大公司提供產品，產品最終流向全球市場，則即使是一間小公司亦成為環球生態系統中的一部分，對其他持份者都可產生巨大影響。

吴柏年表示，外界對ESG理解似乎總是強調「E（環境）」，認為ESG不過是「道德標準」。他表示，在股東、基金經理、保險對ESG日益重視下，ESG的實踐已經可以影響公司吸引到的資本質量及成本，而當其與融資有關，很難指對公司是不重要。

外界仍有不少上市公司依靠環保諮詢公司全權處理ESG事宜，董事會對其實際知之甚少，吴柏年表示，以畢馬威為例，實際上是幫助上市公司制定ESG框架，亦會在不同場合涉及董事會，此外不定期舉辦課程。

《指南》全文今日稍後將會在畢馬威網站發布。吳柏年表示，希望藉此報告，幫助中小企更容易地執行ESG事宜。

記者：馬迪帆

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