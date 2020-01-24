【生意難做】有線新聞APP今季轉收費 年費688元
文章日期：2020年1月14日 14:51
有線寬頻（1097）旗下有線電視宣布，去年底推出的24小時OTT直播新聞流動應用程式「有線新聞OTT」應用程式，將於今年首季起開始收費，今日率先推出「早鳥」計劃，用戶可選用月費或年費形式付費，費用分別為68元及688元，用戶在今年2月15日前登記及付費，年費將降至120元。有線表示，日將與三星電子香港合作，將有線新聞OTT登陸三星智能電視平台。
有線寬頻營運總裁梁淑儀表示，有線新聞OTT App是次推出的早鳥計劃，標準服務計劃月費為68元，年費為688元。在2月15日前已下載、登記及完成付款的年費為120元，指定服務的有線用戶則享有月費10元優惠，學生則可免費收看至今年尾。至今該App已錄得逾33萬次下載，她指出，國際OTT App慣常轉至收費的轉化率約5%，期望有線最終能夠超過5%。現有已下載該App的觀眾，平均每日收看最少4分鐘，視乎新聞內容而定，逾40%下載者為年齡介乎18至44歲的觀眾。
現時有線新聞OTT App除了提供新聞與財經資訊，各個專題節目及報料介面外，日後亦會不斷提升及擴展內容，當分還包括旅遊、類似副刊的內容。有線新聞執行董事馮德雄表示，將來還會提供親子及教育內容。
有線寬頻擬將平台逐步提升至涵蓋電視、手機、户外媒體及新媒體的多媒體資訊平台。有線新聞會於三星電視的Tizen智能電視平台推出App。梁淑儀稱，今年中左右，還會計劃新增其他智能電視及Tablet平板電腦平台。集團亦有留意開發其他OTT，如涉足兒童、教育及體育領域的OTT，但是最終按市場、公眾需求及大家喜歡那些內容而定。她亦不諱言，建基於OTT可以跨地域發展，他們正留意開發港人及華人聚居的海外地方市場的潛力。
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