有線寬頻（1097）旗下有線電視宣布，去年底推出的24小時OTT直播新聞流動應用程式「有線新聞OTT」應用程式，將於今年首季起開始收費，今日率先推出「早鳥」計劃，用戶可選用月費或年費形式付費，費用分別為68元及688元，用戶在今年2月15日前登記及付費，年費將降至120元。有線表示，日將與三星電子香港合作，將有線新聞OTT登陸三星智能電視平台。

有線寬頻營運總裁梁淑儀表示，有線新聞OTT App是次推出的早鳥計劃，標準服務計劃月費為68元，年費為688元。在2月15日前已下載、登記及完成付款的年費為120元，指定服務的有線用戶則享有月費10元優惠，學生則可免費收看至今年尾。至今該App已錄得逾33萬次下載，她指出，國際OTT App慣常轉至收費的轉化率約5%，期望有線最終能夠超過5%。現有已下載該App的觀眾，平均每日收看最少4分鐘，視乎新聞內容而定，逾40%下載者為年齡介乎18至44歲的觀眾。

現時有線新聞OTT App除了提供新聞與財經資訊，各個專題節目及報料介面外，日後亦會不斷提升及擴展內容，當分還包括旅遊、類似副刊的內容。有線新聞執行董事馮德雄表示，將來還會提供親子及教育內容。

有線寬頻擬將平台逐步提升至涵蓋電視、手機、户外媒體及新媒體的多媒體資訊平台。有線新聞會於三星電視的Tizen智能電視平台推出App。梁淑儀稱，今年中左右，還會計劃新增其他智能電視及Tablet平板電腦平台。集團亦有留意開發其他OTT，如涉足兒童、教育及體育領域的OTT，但是最終按市場、公眾需求及大家喜歡那些內容而定。她亦不諱言，建基於OTT可以跨地域發展，他們正留意開發港人及華人聚居的海外地方市場的潛力。

其他報道：

【選股王】資金推動型升市 短線可考慮呢類大價股

【中美角力】萊特希澤：中美貿易協議文本翻譯即將完成

【A股午市】滬深兩市回吐 上證半日跌0.05%

【虛擬銀行】WeLab現處於測試階段 料今年內推出服務

【中國數據】海關總署：全年出口增5% 貿易順差2.92萬億元人民幣

【進諫】新地郭基煇建議單程證上限削半 林鄭咁回應...

【未有影響】劉怡翔：社會事件未有影響外資來港信心

【新股消息】HYGIEIA GROUP 延期上市

【新股消息】九毛九上限定價 一手中簽率25%

【A股開市】滬深兩市高開 滬指漲0.16%

【港股開市】恒指高開194點 創去年5月8日後新高 新地、平保向上

【開市焦點】港股ADR升穿29000關 留意新地

【西九地王】傳平保擬參股新地西九地王項目