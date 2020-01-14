本港8家虛擬銀行料今年陸續開業，當中多家虛銀高層今均出席亞洲金融論壇分享行業的發展看法。平安壹賬通銀行行政總裁馮鈺龍則表示，人工智能（AI）已推動銀行業的整體發展，例如Chatbox（聊天機械人）、語音機械人等，未來虛銀將致力加強有關應用，又指香港具有鄰近內地的地理優勢，有利於兩地的人才交流與人才引入。

ZA Bank（眾安銀行）行政總裁許洛聖亦表示，該行作為全港首家宣布試業的虛擬銀行，指虛銀將以技術及其安全穩固的數據處理系統，及借助內地的制度優勢，開設更多創新業務，當中數據驅動更為關鍵。

至於由尚乘與小米（1810）合資組成的天星銀行， 尚乘行政總裁李蕾表示，虛擬銀行其中一個關鍵為數據應用，包括以數據分析甚至預測客戶的喜好習慣，而隨着5G發展將有助萬物快速連接網絡，從而推動更多數據的產生。

提及未來將如何與小米合作，她表示，應用更多客戶數據分析是未來大趨勢，以提高對虛擬銀行客戶的洞察力；其次小米擁有龐大的東南亞客戶市場，認為有助該行拓展更多業務；最後是其在新加坡的虛銀的科技投資亦為其中優勢之一。

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