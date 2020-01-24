美國宣布取消中國匯率操縱國標籤，恒指今早高開194點，高見29149點，但即成為半日高位，指數更曾倒跌最多92點，低見28862點，29000點關得而復失，半日跌53點或0.18%，報28901點，成交金額699億元；國指跌23點或0.2%，報11373點。

騰訊（0700）今早隨外圍科技股高開，最多曾升1.62%，升至413元，創52周高，不過半日收市跌0.44%，收報404.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低14點。「ATM」今早齊創新高，但只有騰訊倒跌，阿里巴巴（9988）收報223.4元，升0.27%，美團（3690）收報114.9元，升1.59%。

美股蘋果向上，不過供應商瑞聲（2018）跌3.11%，收報65.5元，是跌幅最大的藍籌。連帶舜宇（2382）亦跌0.62%，收報144.8元。。

Bernstein指月1日至12日期間澳門幸運博彩毛收入(GGR)約為103億澳門元，平均每日收入(ADR)約為8.58億澳門元。金沙中國（1928）升3.49%，收報44.45元，是升幅最大的藍籌，銀娛（0027）亦升3.44%，收報63.15元。

傳平保（2318）擬參股新地（0016）西九地王項目，平保升1.1%，收報96.65元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻17點；新地（0016）跌0.16%，收報121.1元。

私募基金凱雷集團計劃沽清閱文（0772）持股，根據銷售文件，凱雷將配售逾4100萬股，每股售價約37.8至39元，較昨日收市價折讓5.6至8.5%，估計套現最多16億元，這次亦是凱雷半年內第二次減持。股價曾急挫10.9%，低見36.8元，收市報37.4元，跌9.4%。

安踏（2020）公布，第四季度安踏品牌產品之零售金額按年錄得10%至20%的高段增長。FILA 品牌按年錄得50%至55%的增長。今早亦公布發10億歐元可換股債券，安踏曾挫3.9%，收報75.2元，無升跌。

五龍電動車（0729）公布，主席兼執董曹忠早前遭李嘉誠基金會提出破產申請後，最新在今年1月8日已獲撤回上述破產呈請。收市報0.28元，升28.4。

中國恒大（3333）一直遲遲未能達成恒大地產回A計劃，最終集團公布，恒大地產重組上市工作正在有序推進，經與第一批及第二批戰略投資者友好協商，一致同意將700億元人民幣股權投資增資協議中約定的實現重組上市期限延期，延後至2021年1月31日。開市報22.25元，升0.45%。

兩新股上市，文業集團（1802）收報1.06元，與招股價1.06元相同；天泓文創（8500）收報1.18元，以接近招股價下限1.39元定價，跌15.1%。

人民幣向上，航空股個別發展，國航（0753）收報7.95元，跌0.75%；南航（1055）收報5.51元，升0.36%；東航（0670）收報4.32元，跌0.92%；國泰（0293）收報11.44元，升2.69%。

其他報道：

【中美角力】萊特希澤：中美貿易協議文本翻譯即將完成

【A股午市】滬深兩市回吐 上證半日跌0.05%

【虛擬銀行】WeLab現處於測試階段 料今年內推出服務

【中國數據】海關總署：全年出口增5% 貿易順差2.92萬億元人民幣

【新地進諫】新地郭基煇建議單程證上限削半 林鄭咁回應...

【未有影響】劉怡翔：社會事件未有影響外資來港信心

【新股消息】HYGIEIA GROUP 延期上市

【新股消息】九毛九上限定價 一手中簽率25%

【A股開市】滬深兩市高開 滬指漲0.16%

【港股開市】恒指高開194點 創去年5月8日後新高 新地、平保向上

【開市焦點】港股ADR升穿29000關 留意新地

【西九地王】傳平保擬參股新地西九地王項目

【人幣升值】美國取消中國的匯率操縱國標籤 離岸人幣創半年高

【歐美戰報】科技股推動標指、納指創新高 道指升83點