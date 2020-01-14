恒指跌53點，收報28901點，成交金額億699元。美股繼續創新高，科技股仍然是火車頭，港股今早初段升破29000點後出現明顯獲利沽壓，騰訊（0700）、阿里（9988）、美團（3690）由高位回落，閱文（0772）失守配股價38元表現偏弱、雅生活（3319）在31元也有5000萬股上版，同樣失守配股價。

這是一個資金推動型的升市，上升時氣勢凌厲，逢關破關，買盤也都是因動力而追，調整時的幅度也會偏大偏急。短期來看，幾隻大型科技股都有技術上整固需要，但被資金流支撐而拒絕回調。騰訊和阿里短期支持在400元和220元。由於閱文、雅生活都見配股並失守配股價，2線科技股、動力股今早也出現回調。短線焦點在美國業績期快將開始，以及中美簽訂首階段貿易協議，或會因股市高升而出現利好兌現的情況。

但筆者認為資金仍會繼續流入，逢低吸納的買盤仍在，但短線可考慮一些科技股以外的大價股，今早表現較佳的藍籌版塊就是濠賭股，而相對落後的平保（2318）亦是好選摜。平保今早開市已創新高，之後隨大市回落，但買盤明顯較騰訊、阿里等較強，又或者是沽壓較少。始終平保在高位橫行多時，乏人留意，資金都湧向科技股、新經濟股，沒有資金炒作多時，沽壓非常有限。再說，內險股始終是炒A股的工具，A股愈升愈有，平保亦應該有條件突破悶局。退一步看，集團去年處於整固期，今年有望重搶增長動力。是短期、中期的落後入市對象。

張兆聰

明報首席評論員