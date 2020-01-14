目前全港8家虛擬銀行，僅得眾安銀行Za Bank公開宣布試業。匯立銀行（WeLab）創辦人及首席執行官龍沛智表示，目前公司正處於測試階段，預計銀行將於今年內推出服務。

他指出， 所有本港居民均為WeLab銀行的目標客戶，目前公司完成聘請約100名員工，未來服務上線後會視乎需求再作調整，認為不設分行的虛擬銀行在此方面享有成本優勢。

龍沛智於今早論壇上亦表示，對於虛擬銀行而言，僅靠存款服務無法帶來高收益，貸款產品才能為虛銀提供更高利潤，並使虛銀與傳統銀行處於相同地位。

被問及會否以高存息或低息貸款等優惠吸客，他回應指，早期階段以息率作招徠謹屬短期宣傳，長遠而言，如何維持良好的客戶體驗及建立信任關係，才是未來的發展關鍵。

他又表示，其網上貸款平台WeLend擁有穩固的客戶基礎，是其銀行最大的競爭優勢，據其了解，目前該集團的總客戶量有約4200萬人，因此，他認為若虛擬銀行客戶的使用體驗良好，將有助吸引WeLend客戶參與使用服務。

對於會否擔心出現服務重疊的情況，他指出，WeLend主要提供貸款需求，WeLab虛銀則將提供完整的銀行體驗包括財富管理、存款及貸款服務。至於傳統銀行方面，他指出，基於虛擬銀行與傳統銀行的目標客戶群不一，認為兩者之間未必會出現大競爭。

記者：溫藹紅

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