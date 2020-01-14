【中國數據】海關總署：全年出口增5% 貿易順差2.92萬億元人民幣
文章日期：2020年1月14日 10:27
海關總署公布，12月份以人民幣計價進口按年增長17.7%，預測為8.6%，11月為增長2.5%；出口按年增長9.0%，預測為2.9%，11月為增長1.3%。全年計，按人民幣計進口按年增長1.6%；出口按年增長5%。12月貿易順差3292.7億元人民幣，預測順差3175億元；全年貿易順差2.92萬億元人民幣。
以美元計價，12月份進口按年增長16.3%，預測為9.6%；12月份以美元計價出口按年增長7.6%，預測為2.9%。12月貿易順差467.9億美元；預測順差457億美元。
12月對美國貿易順差232億美元，全年為順差2958億美元。
2019年外貿進出口總值31.54萬億元(下同)，按年增長3.4%，全年進出口、出口、進口均創歷史新高。
2019年主要貿易伙伴，第一為歐盟，進出口總值4.86萬億元，增長8%；其次為東盟，進出口4.43萬億元，增長14.1%；對美國進出口3.73萬億元，下降10.7%；對第四大貿易伙伴日本進出口2.17萬億元，增長0.4%。
海關總署副署長鄒志武表示，2019年第一季進出口值為7.03萬億元、第二季7.68萬億元、第三季8.26萬億元、第四季度達到8.59萬億元。12月份更達到3.01萬億元，按年增長12.7%。其中，出口1.67萬億元，增長9%；進口1.34萬億元，增長17.7%。12月當月外貿進出口、出口、進口規模都創下月度歷史峰值。