《南華早報》引述消息報道，新地（0016）執行董事、廣東政協常委郭基煇於廣東省政協十二屆三次會議上，向內地與會人員提交報告，建議將每日單程證來港人數上限削半，由原本每日150人降至75人。

【進諫】郭基煇向內地建議單程證上限削半至每日75人 試行3年

行政長官今日行會前見記者，被問到對郭基煇建議有何看法時，林鄭月娥表示，單程證政策主要目的是協助分隔兩地的家庭團聚，認為必須尊重人權及自由。她又指，目前每日單程證名額為150名，分隔兩地配偶申請來港仍需要輪候四年，三分一港人婚姻屬跨境婚姻，反映仍需要單程證作為家庭團聚入境政策。

林鄭指出，過去兩年單程證每日名額都未有用盡，政府亦有關注會否太多人利用此政策來港定居。林鄭提到，若現時改動單程證政策，或會對市民發出錯誤訊息，把某一社會問題推向單程證安排。對於有市民擔心單程證政策會分薄本地的社會資源，林鄭強調政府有相應政策應對，確保資源可滿足市民需求。

新地則表示，有關削減單程證人數上限的建議，純屬集團執行董事郭基煇先生日前以個人身份提出的觀點，集團並未曾就相關政策進行研究，尊重現行相關制度安排由兩地政府按政策需要決定。

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