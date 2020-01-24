恒指終於升穿29000關，創去年5月8日後新高，今早高開194點或0.68%，報29149點，成交金額65億元；國指今早高開78點或0.69%，報11475點。

傳平保（2318）擬參股新地（0016）西九地王項目，平保升1.88%，報97.4元，是升幅最大的藍籌，及創52周高，而新地（0016）亦升1.4%，報123元，創1個月高。

太古（0019）跌0.27%，報74.55元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1.1%，報87.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻31點；匯控（0005）跌0.25%，報59.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。

中海油（0883）公布2020年度經營策略及發展計劃概要，淨產量目標為5.2至5.3億桶油，意味目標淨增產3.38%至5.37%。中海油升0.15%，報13.76元

安踏（2020）公布，第四季度安踏品牌產品之零售金額按年錄得10%至20%的高段增長。FILA 品牌按年錄得50%至55%的增長。開市報73元，跌2.9%。

五龍電動車（0729）公布，主席兼執董曹忠早前遭李嘉誠基金會提出破產申請後，最新在今年1月8日已獲撤回上述破產呈請。開市報0.218元，無升跌。

中國恒大（3333）一直遲遲未能達成恒大地產回A計劃，最終集團公布，恒大地產重組上市工作正在有序推進，經與第一批及第二批戰略投資者友好協商，一致同意將700億元人民幣股權投資增資協議中約定的實現重組上市期限延期，延後至2021年1月31日。開市報22.4元，升1.1%。

私募基金凱雷集團計劃沽清閱文（0772）持股，根據銷售文件，凱雷將配售逾4100萬股，每股售價約37.8至39元，較昨日收市價折讓5.6至8.5%，估計套現最多16億元，這次亦是凱雷半年內第二次減持。開市報39.15元，跌5.2%。

兩新股上市，文業集團（1802）開市報0.98元，以招股價下限1.06元定價計，跌7.5%；天泓文創（8500）開市報1.18元，以接近招股價下限1.39元定價，跌15.1%。

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