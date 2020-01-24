【開市焦點】港股ADR升穿29000關 留意新地
文章日期：2020年1月14日 09:10
美股向上，港股ADR亦升穿29000關，報29058點，升104點或0.36%；而目前期指亦高水逾270點，報29228點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.04%，折合報406.55元；匯控（0005）跌0.13%，折合報59.87元；建行（0939）升0.69%，折合報6.85元。
今日焦點股份可留意：
傳平保（2318）擬參股新地（0016）西九地王項目，留意兩者股價。
中海油（0883）公布2020年度經營策略及發展計劃概要，淨產量目標為5.2至5.3億桶油，意味目標淨增產3.38%至5.37%。
安踏（2020）公布，第四季度安踏品牌產品之零售金額按年錄得10%至20%的高段增長。FILA 品牌按年錄得50%至55%的增長。
五龍電動車（0729）公布，主席兼執董曹忠早前遭李嘉誠基金會提出破產申請後，最新在今年1月8日已獲撤回上述破產呈請。
中國恒大（3333）一直遲遲未能達成恒大地產回A計劃，最終集團公布，恒大地產重組上市工作正在有序推進，經與第一批及第二批戰略投資者友好協商，一致同意將700億元人民幣股權投資增資協議中約定的實現重組上市期限延期，延後至2021年1月31日。
私募基金凱雷集團計劃沽清閱文（0772）持股，根據銷售文件，凱雷將配售逾4100萬股，每股售價約37.8至39元，較昨日收市價折讓5.6至8.5%，估計套現最多16億元，這次亦是凱雷半年內第二次減持。
兩新股上市，文業集團（1802）以招股價下限1.06元定價；天泓文創（8500）以接近招股價下限1.39元定價。
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