美國財政部在貿易協議簽訂前取消中國的匯率操縱國標籤，並稱中國做出了「可執行的」不讓人民幣貶值的承諾，並同意發布匯率信息。離岸人民幣今晨大升347點子，目前再升值78點子至高見6.8745，升穿去年7月29日的6.8772，逼近26日的6.8722，創半年高。

根據美國財政部在每半年向國會提交一次的外匯報告，中國的承諾是美國與中國第一階段貿易協議的一部分。自8月5日美國將中國列為匯率操縱國以來，兩國一直在進行談判。美國財長梅欽在聲明中稱，「中國做出了避免競爭性貨幣貶值的可執行承諾，同時還促進了透明度和問責制」。

該外匯報告亦敦促中國增進公眾對「中國人民銀行」與「其國有銀行的外匯交易活動，包括在離岸人民幣市場上活動」的理解。

今次報告沒有主要經濟體被列為匯率操縱國。瑞士被添加到監控名單中，而中國、日本、韓國、德國、意大利、愛爾蘭、新加坡、馬來西亞和越南仍然保留。

美國銀行外匯策略師Ben Randol表示，財政部取消中國的匯率操縱國標籤在意料之中，是「美中貿易衝突降級的又一個積極步驟」。

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