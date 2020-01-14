科技股推動美國股市創新高，在蘋果、特斯拉和微軟的推動下，標普500指數和那斯達克綜合指數收盤創下歷史新高，分別高見3288.13點及9274.49點；道指雖未創新高，但仍以接近高位收市。道指高開45點後，升幅擴大至86點。市場關注中美簽署貿易協議，而在簽署前，美國宣布取消中國的匯率操縱國標籤，刺激離岸人民幣尾盤漲至近6個月最高。

道瓊斯工業平均指數收漲83點，升幅0.29%，報28907點。標普500指數收漲22點，升幅0.7%，報3288點。納斯達克綜合指數收漲95點，或1.04%，報9273點。

蘋果升2.14%，報316.96美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻44點，而聯合健康保險跌3.14%，報285.85元，拖低道指62點。

科技股方面，蘋果收市報316.96元，升2.13%，谷歌母公司Alphabet收市報1440.03元，升0.77%，亞馬遜收市報1891.3元，升0.43%，Facebook收市報221.91元，升1.76%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.18%，報418點。德國DAX指數收跌0.24%，報13451點；法國CAC 40指數跌0.02%，報6036點；英國富時100指數收漲0.4%，報7617點。