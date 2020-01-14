恒指再創半年新高，逼近兩萬九關口，儘管攀升格局及強勢股領漲不變，但高位會變得敏感波動；若然強勢股小回，或引起小型輪動，相對落後同業會接力炒作。

恒指昨高開134點反覆向上，以近全日最高位收市，收報28,954點，升316點或1.11%；國指升1.15%。大市成交1118億元，高於60天平均逾四成，成交暢旺。據《明報》港股數據庫，升跌比率67比33，升逾3%佔上升股份逾一成半；陽燭對陰燭為56比44，大市普遍上升，買盤動力偏強，但沽盤相當積極，有近一半陰燭收市，並有三成逆市下跌。

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，有超過兩成下跌，但只有農業及水務跌逾1%，受到中糧肉食（1610）跌逾半成拖累。上升行業有超過一半的升幅小於1%，跟不上恒指國指。軟件服務升近4%表現最強，有九成股份上升，有四成股份跑贏行業；其次汽車及相關升逾3%，有近八成股份上升，但僅兩成跑贏，升勢集中。

騰訊（0700）輕易升穿去年4月高位及心理關口400元，阿里巴巴（9988）、美團（3690）再創上市新高，連帶其他科網股追落後炒作。新東方在線（1797）急升近兩成，微盟（2013）升一成，平安好醫生（1833）、阿里健康（0241）、金山軟件（3888）、金蝶（0268）升約半成，全部近5日累升約一成或以上，但未創出52周新高。在線旅行平台同程藝龍（0780）近5日累升半成，相對落後，而走勢蠢蠢欲動，可以留意。

春運提早來臨 推動股價表現

同程藝龍去年成功完成同程與藝龍合併，收入及盈利大幅增長倍升；今年仍保持強勁增長，收入由首季按年增長18%，加快至第三季增22%，首3季收入合共達54.36億元人民幣，相當於去年全年九成；不過，首3季經調整溢利達12.13億元人民幣，超過去年全年的11.41億元人民幣，業績對辦。

不過，同程藝龍的住宿預訂及交通票務服務業務都遇到其他互聯網平台加入激烈競爭，市場對公司提升利潤率及用戶增速看法分歧。早前在公布第三季業績後已上調第四季營收指引，加上電子化普及和春運比去年提早來臨，均可成為催化劑，推動股價表現。

有望上試15元或以上水平

走勢上，該股與市值相若的金山軟件、金蝶相比，近一年來有起有伏，見頂見底時間有先後，但高低相差不遠。近周金山軟件、金蝶已先後升破大半年高位，同程藝龍早前亦曾突破14元阻力，最終卻未能企穩，近日該股有捲土重來迹象，一旦升破阻力，將有望上試15元或以上水平。

[劉思明 數據尋寶]