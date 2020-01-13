對於全球油企均密謀轉型，中海油（0883）首席執行官兼總裁徐可強表示，除了做好本業，會繼續發展天然氣業務，並會提高海上風電比例，現時海上風電無具體發展目標，但海上風電業會佔每年投資額 約3%至5%。徐可強表示，不排除對外合作發展海上風電，而集團正在建設江蘇風電項目，估計即將完工及併網。

中海油提高未來三年產油目標，徐可強解釋，考慮到2019年集團表現良好，投產量提升，儲量快速增加，另外集團對已開採較長時間的老油田的管控得到提升，相關油田產油下坡量減少，加上集團擁有超過20個在建項目，所以調高產量目標。

問及2020年資本開支增幅低於2019年，首席財務官謝尉志解釋，由於2018年基數較低，所以增幅放緩，強調實際金額仍然相當高。謝尉志表示，去年末季油價有所反彈，但天然氣價格則平穩。謝提到，石油輸出國組織（ OPEC）對產量控制，會對石油需求影響較大。

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