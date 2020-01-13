上月開始試業，香港首間虛擬銀行ZA Bank（眾安銀行）宣布舉辦「開戶排名賽」，由今日至2月26日的推廣期間，只要愈早註冊成為ZA Bank母公司眾安科技旗下社群ZA Fam會員，參與ZA Fam活動次數夠多，加上推薦愈多朋友註冊成為新ZA Fam用戶並參與開戶排名賽，就可以獲得更高排名。

排隊名次將決定參加者收到ZA Bank開戶邀請連結的先後次序，排名愈高者將會愈早得到開戶邀請連結，並享有更高開戶優惠。據ZA Bank所公布，首50名可享有定存利率高達6.8厘，而最低排名至少亦有4.5厘。

「開戶排名賽」只有不多於2000名參加者可以成功開戶。而參加者一旦收到開戶邀請連結，排名便會停止變動，如果參加者逾期或放棄而沒有在限期內成功開戶，該開戶資格即會失去，並由排名較後者代替，而排名不變。

另外，ZA Bank亦為推廣期收到開戶邀請的客戶提供貸款利率優惠，成功獲ZA Bank私人貸款審批，總貸款額5000元至5萬元，還款期為6個月或以下的申請客戶，可獲貸款月平息0.01%的優惠獎賞，以貸款額5萬元及還款期3個月計算，實際年利率只有0.18%。貸款利率優惠名額500個，先到先得。

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