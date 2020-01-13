受本地社會事件影響，本港第三季新造保單保費收入錄得雙位數跌幅，被問及第四季本地保費收入表現會否收窄，保監局主席鄭慕智表示，目前環球經濟脆弱，但強調企業需小心應對，認為要做好更多的風險管理，盡量令業務不受影響，又期望本地社會事件盡快平息，以減低對本港的營商環境的影響。

對於保監局與銀保監就大灣區《規劃綱要》，予本地保險公司特許經營權的進展方面，他指出，政府現已持續進行工作，並就如何擴闊香港與內地緊密的經濟合作，製造更多有利的發展環境等方面進行討論，並推進本地保險行業。

不過他指出，由於適逢農曆新年，相信內地很多方面的政策都將放慢，期望農曆新年後能有更多討論，當局亦會與銀保監保持緊密聯繫，而內地今年起將逐步落實，對外資金融及保險行業的開放政策，都將繼續引起各地關注。

保監會於去年9月開始，負責接管全港保險中介人的發牌和監管工作。最近有業界指中介人的登記程序疑現滯後，他回應指，本港中介人手有約12萬人，估計不會所有人都將申請換領換牌，又指雖然有關系統的設計都是以網上進行申請與審批，但仍然有很大部份仍然是透過紙張申請，現已加添人手處理有關工作。

記者：溫藹紅

其他報道：

【延後回A】中國恒大首兩輪700億戰投同意延長投資至2021年

【波動增加】領航：看淡中日股市 因累積漲幅多

【撤回呈請】李嘉誠基金會上周撤回對五龍系主席曹忠破產呈請

【季度表現】安踏、FILA品牌第四季零售金額 分別升近20%及55%

【增加產量】中海油今年淨產量目標5.2至5.3億桶

【中美角力】耶倫：料美聯儲未必引入負利率 中美短期內或暫時休戰

【港股收市】恒指升316點 成交逾1100億 逾百股份創52周高

【營運數據】潤電去年附屬電廠售電量跌1.6%