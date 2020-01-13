資產證券化（asset securitization）於本港市場幾近是「零」，但近年各國政府整頓規管下，證券化成為海外中小企創新融資渠道。本港專業人士呼籲，希望香港可著重發展這一市場，尤其需向內地學習經驗，冀港未來可成為國際資產證券化中心。

亞太結構融資公會、香港銀行學會及亞洲國際法律研究院今日發布聯合編撰的資產證券化研究報告，其中顯示，若可打通基建及中小企證券化渠道，釋放資本，可幫助香港每年國內生產總值（GDP）增長提升1個百分點。金管局李達志、證監會前主席梁定邦均有到場，對發展證券化市場表示支持。

證監會前主席梁定邦同時身為此份報告的特別顧問，他對香港未來在證券化市場的作用頗具信心。他表示，證券化產品可以作為金融市場的良好中介，更好配置資產，而且工具靈活，有無數可能性。

梁定邦表示，現時香港融資市場以貸款為主導，有關法律監管暫時未跟得上資產證券化，需要進一步完善。他補充，即使中國大力推進的「一帶一路」倡議暫時都未有推出基建及中小企資產證券化，因此存在巨大機遇。

梁定邦表示，現行的中小企商業貸款按揭顧問計畫（SME Financing Guarantee Scheme）十分適合作為推動本港中小企資產證券化的先導計劃，但現時仍未有相關動作。他表示，仍然有需要設立一項單獨的「Securitization Scheme」，以釋放大量資本。

他透露。現時正尋求大型金融機構對發展證券化啟動引航計畫（pilot scheme），合作對象包括建設銀行（0939）、平保（2318）等，不過多數未有正式開始商榷，而另一方面工商銀行（1398）就曾表示對此有興趣。

金管局副總裁李達志表示，證券化為幫助中小企融資的另類渠道，而基建證券化則更為模式多樣，涉及環境、法規、政治等多種因素。他表示，企業獲得資本的渠道，及如何證券定價均是十分關鍵。

金管局旗下按證公司早在去年年底已向銀行物色基建融資，以待以後證券化。李達志表示，相信證券化的推行對於投資市場可具有催化作用，惟需要各行業及政府合作發展。

記者：馬迪帆

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