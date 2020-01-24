中國恒大（3333）一直遲遲未能達成恒大地產回A計劃，最終集團公布，恒大地產重組上市工作正在有序推進，經與第一批及第二批戰略投資者友好協商，一致同意將700億元人民幣（下同）的股權投資增資協議中約定的實現重組上市期限延期，與第三批600億元的戰略投資者股權投資約定的期限保持一致，亦即由原來2020年1月31日前，延後至2021年1月31日。

中國恒大在2016年10月公布旗下恒大地產借殼深深房（深000029）回A，其後更引入了三輪共1300億元（人民幣，下同）的戰投，但回A之路並不順暢，需將有效期多次延後。

集團在2019年12月13日再次披露，由於建議重組交易工作尚在有序進行，為確保建議重組交易順利完成，經各方一致同意，凱隆置業及恒大地產於當日與深投控及深深房簽訂對合作協議之進一步補充協議，將合作協議的排他性及協議有效期從2019年12月31日進一步延申至2020年12月31日。

由於集團進一步延後回A計劃，故亦於去年12月8日公布派發2018財年股息，每股1.419元（約1.578元）。

中國恒大三次戰投分別在2017年1月、6月及11月引入，首輪為305億元，後續在第二輪加碼395億元，第三輪則為600億元。恒大地產的三輪戰投中，不乏投資者熟悉的集團身影，包括山東高速集團投入230億元﹔蘇寧電器投入200億元﹔嘉寓投入70億元﹔睿燦投資投入65億元﹔深業集團投入55億元﹔中信聚恒、廣田投資、深圳市華建控股、寶信投資、華達置業、麒翔投資、深圳市鍵誠投資有、深圳正威、廣州逸合、四川鼎祥各投入50億元﹔深圳市美投高新技術創業投資、廣東唯美明珠投資、鴻達投資、中融投資投入30億元、宇民投資、金橙宏源各投入20億元、深圳市前海中意控股、永合金豐投入10億元。

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