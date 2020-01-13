領航亞太區首席經濟學家王黔博士出席記者會時表示，預期今年全球經濟增長會進一步放緩，基於政策不確定性加劇、周期後段風險及估值偏高，股市波動會增加。她看淡美股，因為估值偏高，但看好新興市場股市前景。

股票回報展望較去年的預測略為改善，因自2018年初以來，企業盈利增長超出預期，故股票估值稍微轉佳。對於美元投資者來說，全球固定收益的年化回報率料於1.5%至2.5%之間，略低於去年預計的2.5%至3.5%區間。另一方面，對於美元投資者來說，預期未來十年全球股市每年的回報率約為5%至7%，略高預測。不過，中國和日本股票市場則屬例外，因2019年市場已見上漲，她調低其前景預測。 中期而言，她預期央行將最終回復貨幣政策正常化，因而令現時處於處於低息情況回升，有助金融資產估值更趨吸引。

記者：龍彩霞

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