【波動增加】領航：看淡中日股市 因累積漲幅多
文章日期：2020年1月13日 17:45
領航亞太區首席經濟學家王黔博士出席記者會時表示，預期今年全球經濟增長會進一步放緩，基於政策不確定性加劇、周期後段風險及估值偏高，股市波動會增加。她看淡美股，因為估值偏高，但看好新興市場股市前景。
股票回報展望較去年的預測略為改善，因自2018年初以來，企業盈利增長超出預期，故股票估值稍微轉佳。對於美元投資者來說，全球固定收益的年化回報率料於1.5%至2.5%之間，略低於去年預計的2.5%至3.5%區間。另一方面，對於美元投資者來說，預期未來十年全球股市每年的回報率約為5%至7%，略高預測。不過，中國和日本股票市場則屬例外，因2019年市場已見上漲，她調低其前景預測。 中期而言，她預期央行將最終回復貨幣政策正常化，因而令現時處於處於低息情況回升，有助金融資產估值更趨吸引。
記者：龍彩霞
其他報道：
【季度表現】安踏、FILA品牌第四季零售金額 分別升近20%及55%
【中美角力】耶倫：料美聯儲未必引入負利率 中美短期內或暫時休戰
【港股收市】恒指升316點 成交逾1100億 逾百股份創52周高
【新地進諫】郭基煇向內地建議單程證上限削半至每日75人 試行3年
【A股收市】三大指數以全日最高位收市 滬指升穿3100點大關
【諮詢文件】恒指應否納入同股不同權公司及第二上市公司開始諮詢
【3月實施】恒指公司：第二上市的大中華公司納入恒生綜指選股範疇
【業務合作】ESR Cayman與GIC組合營 投資中國物流地產