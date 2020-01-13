【增加產量】中海油今年淨產量目標5.2至5.3億桶
文章日期：2020年1月13日 17:09
中海油（0883）公布2020年度經營策略及發展計劃概要，淨產量目標為5.2至5.3億桶油，當中中國約佔64%、海外佔36%，2019年淨產量將達到約5.03億桶油，意味目標淨增產3.38%至5.37%﹔至於2021年及2022年中海油淨產量目標分别為約5.55億桶油和约5.9億桶油。
集團預計2020年資本支出預算總額為850-950億元人民幣（下同），當中勘探、開發、生產資本化和其他資本支出預計分別佔資本支出預算總額約20%、58%、20%和2%。
2020年公司計劃鑽探227口勘探井，採集三維地震數據約2.7萬平方公里﹔預期將有10個新項目投產，當中圭亞那的Liza油田一期已提前投產。
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