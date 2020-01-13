美國聯儲局前任主席耶倫（Janet Yellen）今來港出席亞洲金融論壇時表示，不清楚美國的立法及執法機構是否支持引入負利率，但就近期的數次討論而言，認為美聯儲不打算引入負利率。

耶倫續指，負利率將對銀利系統造成負面影響，指銀行不可能以負利率進行放貸，否則它們將沒有利潤可言，認為當局應該通過分層制度來保護銀行，而非統一對存放在央行的銀行儲蓄收取費用。

對於貨幣寬鬆政策的作用，她表示，低利率環境的確令金融市場存在風險，並反映各地市場的根本性問題，認為「銀行儲備本身薄弱，縱使央行通過強制工具，都不可能令市場快速恢復至正常水平」，故認為當局應要推行改革。

事實上，4名美聯署前主席包括耶倫，曾於去年8月時在《華爾街日報》發表公開信批評，美儲署應該無懼政治干預及壓力以維持其獨立運作。她今回應指，重申美國總統不應該亦沒有權力，以權力影響美聯儲作為獨立機構的政策方向，認為政治滲透將不利於國家經濟發展，及有損其客觀性，對經濟環境造成破壞。

至於貿易戰方面，她表示基於今年美國大選，中美貿易糾紛或將暫時休戰，並指中美之間的戰略對話將重新啟動，認為兩國將展開坦誠及沒有敵對性的討論，短期內的緊張局勢將有所緩和。

不過，她指出，貿易關稅對全球供應鏈及金融政策的不確定性仍未消失，未來中美之間將出現更複雜的問題，全球技術交流及應用發展將更困難。

記者：溫藹紅

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