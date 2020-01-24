恒指今早高開134點後反覆向上，午後繼續逼近29000點關口，市場憧憬中美首階段貿易協議簽署利好，人民幣轉強並升穿6.9，推動港股隨A股向上。恒指午後升幅擴大至333點或1.16%，高見28971點，逼近29000點反彈阻力，收市升316點或1.11%，報28954點，成交金額1118億元，較上日增加6.21%，是2019年12月13日1171.42億元成交後最多；國指升129點或1.15%，報11396點。

恒生指數公司發出諮詢文件，就恒生指數應否納入同股不同權公司及第二上市公司展開諮詢，同股不同權兼市值較高有機會獲納入的股份齊齊向上，阿里巴巴（9988）收報222.8元，升2.2%；美團（3690）收報113.1元，升3.19%。與阿里、美團合稱「ATM」的騰訊（0700）收報406.4元，升1.96%，同時亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻62點。「ATM」亦齊齊創新高。

藍籌股表現，恒安（1044）升3.78%，收報61.85元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌0.97%，收報12.26元，是跌幅最大的藍籌。金沙中國（1928）跌0.92%，收報42.95元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低3點，另一賭股銀娛（0027）亦跌0.57%，收報61.05元；澳博（0880）跌0.5%，報9.95元。

多隻內房、物管股亦齊齊創52周高。包括碧桂園服務（6098）收報28.6元，升1.06%；綠城中國（3900）收報11.3元，升2.54%；合景泰富（1813）收報11.38元，升3.64%；雅生活服務（3319）收報32.3元，升4.53%；時代鄰里（9928）收報5.53元，升1.47%；保利物業（6049）收報54.4元，升4.62%；新城悅（1755）收報12.3元，跌4.35%；佳兆業（1638）收報4.06元，升0.5%；永升生活服務（1995）收報6.52元，升1.24%；奧園健康（3662）收報6.21元，跌1.58%；中海物業（2669）收報5.25元，升1.35%。

今日有多達106隻股份創52周高，除上述的內房、物管股之外，亦包括早前公布季度表現的周大福（1929）收報8.29元，升3.6%；今早發盈喜的維達（3331）收報16.4元，升4.9%；教育股宇華教育（6169）收報5.97元，升1.7%、希望教育（1765）收報1.72元，升4.88%；電子股華虹導體（1347）升15%、中興（0763）升2.2%、高偉電子（1415）。

人力資源股有才天下獵聘（6100）發盈喜，料撇除了一次性上市開支，以股份為基礎的酬金開支後，2019財年的經調整經營利潤將按年增加91.4%至111.4%。收市報15.36元，升7.7%。

去年年中新能源汽車補貼大削，導致電動車銷售急挫，工信部部長苗圩表示，新能源汽車補貼於今年7月1日起將不再下降。意味著原定2020年後新能源汽車補貼政策全部退出的安排可能會延後。比亞迪（1211）急升15.8%，報44.9元。

外電指，吉利汽車（0175）考慮入股英國老牌豪華汽車製造商Aston Martin。吉利升2.13%，收報16.34元。

兩新股上市，分別為澳門服裝零售商尚晉國際（2528）及創業板股、玻璃生產商中國宏光（8646）。尚晉招股價定為2元，中國宏光招股價定為0.770元。尚晉國際低開18.5%後，跌幅擴大，收報1.46元，跌27%。中國宏光高開23.3%後，升幅曾擴大至27%，收市升幅收窄至2.5%。

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