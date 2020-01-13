商場上無永遠的敵人，騰訊（0700）與抖音母企今日頭條在社交媒體市場上惡鬥多年，有內媒指，騰訊（0700）旗下騰訊音樂與抖音達成轉授權合作，成為騰訊系與頭條系難得牽手合作。

內媒《36氪》指，抖音與騰訊音樂已於2019年年末達成音樂轉授權合作，目前騰訊旗下酷狗音樂、酷我音樂以及QQ音樂都已經入駐抖音，並在抖音上發布第一條狀態的日期是2019年11月4日，另外騰訊音樂與抖音已經正式開始了官方的互動，騰訊音樂的版權歌曲也會轉授權給到抖音。

值得注意是，騰訊系和頭條系之前動輒打侵權官司、訴諸法庭，有內媒形容「音樂終究又讓雙方走在了一起」。與騰訊音樂達成合作後，抖音的歌曲使用將變得更加正規化和合法化。對於騰訊音樂來說，也多了一個重要的歌曲分發渠道和打歌入口。有報道指，雙方的合作將圍繞推廣優質歌曲、扶持音樂人等方面展開，騰訊提供內容、抖音給到流量資源。

報道提到，抖音與騰訊音樂達成合作後，將進一步補給其音樂版權庫，目前掌握音樂版權數量最多的還屬騰訊音樂集團，從騰訊音樂集團來說，它也正在努力尋求和短視頻平台的合作。抖音帶動潮流的能力不言而喻，騰訊音樂需要這個流量平台吸引更多的注意力。

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