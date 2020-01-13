恒指升235點，收報28874點，成交金額592億元。美股先升後跌無阻港股向好，高開約0.5%後早市靠穩，中後段升幅逐漸擴大，騰訊（0700）升破400元關口，阿里（9988）、美團（3690）順利創新高。中央指今年新能源汽車補貼不會大幅下降，比亞迪（1211）向好升10%，而汽車代理股永達（3669）則發力追落後，中長期前景向好。

全球股市在資金泛濫下持續走高，資金流入方式似乎多以ETF為主，結果大型股表現亮麗，放諸全球皆是如此，大型科技股穩步上揚。近期見2線科技股亦起動，相對落後的小米（1810）在北水支持下愈升愈有，但13元開始有龐大蟹貨阻力；阿里健康（0241）近日回調後再上，平安好醫生（1833）亦似準備破位展升浪。

個別傳統行業表現亦亮麗，汽車代理是其中之一，中升（0881）去年就是一隻明星股。永達汽車規模、服務收入佔比跟中升仍有差距，但極有潛力走上中升過去數年大升之路。

車代的故事多年來都是售後服務。中升現在服務的盈利已遠超賣車，可預測性極高，因此獲得達20倍的高估值。永達去年中期服務收入也增加14.7%至42.44億元，毛利率為46.09%，意味佔27.72億元毛利的大部份。由於集團服務收入持續增長，反映客戶對集團的服務質素的認可，二來去年汽車銷售量仍有強勁增長，去年上半年增長15.6%，可以說整個模式已跟中升相若，只差規模。以永達今年預測市盈率不足10倍，有頗大上升空間。

今早花旗唱好，上調目標價至14.3元，刺激股價飈升%，可小注候低吸納作中長線持有。

張兆聰

明報首席評論員