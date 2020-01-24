中國國務院副總理劉鶴率團前往華盛頓簽署中美第一階段經貿協議，恒指今早高開134點後，升幅曾收窄至33點，但臨近半日收市，升幅曾擴大至301點，高見28940點，創逾半年新高，逼近7月4日高位29010點。港股半日升235點或0.82%，報28874點，成交金額592億元；國指升109點或0.97%，報11376點。

恒安（1044）升5.79%，收報63.05元，是升幅最大的藍籌，神華（1088）跌1.24%，收報15.9元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）升1.34%，收報6.81元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻29點；金沙中國（1928）跌0.58%，收報43.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點。

「ATM」齊破頂，「A」阿里巴巴（9988）半日升2%，收報222.4元，曾高見222.8元，創上市新高；「T」騰訊（0700）升0.65%，收報401.2元，曾升至402元，創52周高；而「M」美團（3690）亦升3.4%，報113.4元，曾創新113.9元。

人力資源股有才天下獵聘（6100）發盈喜，料撇除了一次性上市開支，以股份為基礎的酬金開支後，2019財年的經調整經營利潤將按年增加91.4%至111.4%。半日收市報15.3元，升7.2%。

去年年中新能源汽車補貼大削，導致電動車銷售急挫，工信部部長苗圩表示，新能源汽車補貼於今年7月1日起將不再下降。意味著原定2020年後新能源汽車補貼政策全部退出的安排可能會延後。比亞迪（1211）半日急升10%，報42.65元。

《彭博》引述知情人士指，匯控已展開出售旗下法國零售業務的程序，涉及其法國儲戶及約230間分行。匯控升0.25%，收報60元

外電指，吉利汽車（0175）考慮入股英國老牌豪華汽車製造商Aston Martin。吉利（0175）升1.63%，收報16.26元

兩新股上市，分別為澳門服裝零售商尚晉國際（2528）及創業板股、玻璃生產商中國宏光（8646）。尚晉招股價定為2元，中國宏光招股價定為0.770元。尚晉國際低開18.5%後，跌幅擴大，半日報1.55元，跌22.5%。中國宏光高開23.3%後，升幅曾擴大至27%，半日升幅收窄至12.9%。

維達（3331）發盈喜，預期2019年度權益持有人應佔溢利增加超過70%。維達先升後回，高開7.29%見頂，半日升幅收窄至4.8%，報16.38元。

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