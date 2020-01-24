近月內房好消息頻傳，除了富力（2777）、首創置業（2868）獲批發行H股、中央政治局會議無提及房地產行業等，令行業及市場氣氛改善。在低息環境下，高息內房債獲投資者追捧，上周5個交易日，13家本地上市內房連環發債，吸水達57.42億美元（約448億港元），規模雖大，但依然供不應求。有投資者指「息率太吸引，subscribe（認購）都搶唔到，唯有二手市場買，幾日轉手已有賺頭」。

該名投資者表示，目前內房債息率雖不及以往，像近期發行的新債中，撇除金輪天地（1232）外，只得佳兆業（1638）破10厘水平，但當全球息率低水，連美債都有人搶的情况下，即使一些評級一般的內房債亦非常渴市。

供不應求 二手市場追買

統計上周共13家內房發債，合共抽水57.42億美元，當中集資規模以藍籌碧桂園（2007）最大，分別發行兩隻5.5億美元2027到期及4.5億美元2030年到期的債券，息率分別5.125厘及5.625厘。

其次為龍湖（0960）發行分別4億美元2032年到期及2.5億美元2027年到期的債券；融創中國（1918）發行5.4億美元2025年到期債券，連中小型內房禹洲亦發行了規模達6.45億美元2026年到期的債券。

碧桂園發債10億美元規模最大

值得留意的是，今次內房連環發債除了規模不小外，債期亦主要為中長期，年期3至12年不等，只得金輪天地發行為兩年期債券。

近年內地奉行「去金融槓桿」，內房企亦趁市旺，為債務及融資成本瘦身。部分內房企像龍湖獲得投資級別，發長債的利率亦降至僅3至4厘水平，堪比國企內房股。

分析：農曆新年前內房再融資高峰

銀河聯昌證券中港房地產研究主管鄭懷武指出，今次內房集中發債，主要是農曆新年前為內房再融資高峰期，近期內地政策對行業及樓市較正面及鬆動，加上市場流動性非常好，環球利息低，市場氣氛好等因素，不少投資者都要投資配置，令市場對內房債的需求特別大。

他又稱，雖然內房發債成本未重回2015年及2016年的歷史低位，但已比去年低約1至3個百分點，部分評級較好房企回落特別多，亦能發行較長期債券。

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