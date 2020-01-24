恒指及國指至上周迎來自去年1月最長升浪，雙雙連升6周，分別累漲2291點及965點。但同一時間投資者紛紛透過交易所買賣基金（ETF）獲利離場，據彭博數據，上周盈富基金（2800）及恒生國指ETF（2828）分別錄得29.3億及51.6億元淨流出，合共達81億元，前者是4年半以來單個星期撤資最多，後者是兩年半以來最多（見表），兩者合共淨流走金額是歷來最多。

在內地上市的易方達恒生國企ETF，上周淨流出3.98億元，是兩年半以來最多。槓桿反向產品亦有相同資金流走勢，南方東英的恒指兩倍槓桿ETF（7200）上周亦錄得走資，反而該行旗下的恒指兩倍反向ETF（7500）錄得淨流入1.78億元。

分析：本周初可延升浪 或破28900點

中美貿易戰本周迎來歷史時刻，中國國務院副總理劉鶴啟程訪美，並預期將簽署首階段貿戰協議。富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，中美簽署協議仍屬周中最重大消息，相信正式簽約前港股不會出現調整，料本周初期可延續升浪，有機會破28,900點，但留意恒指達超買水平，一旦中美完成簽約，可能隨即調整。

美股方面上周五曾出現有限回調，其中道指一度突破29,000點大關，隨後插水，標指及納指均創新高。京華山一研究部主管彭偉新表示，料美股帶動恒指的基調將會延續，但因恒指本輪升浪高達接近3000點，出現套利回吐情况亦十分正常。他認為若「套盡」，恒指最多可回吐1000點，但暫時未見到類似趨勢。至於中美貿戰，他認為市場對此已經有所預期，不會再出現特強利好推高大市，而且中國曾放風，不急於第二階段談判，因此本周對此無太大期待。

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