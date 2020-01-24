港股今早高開134點或0.47%，報28772點，成交金額43億元；國指今早高開60點或0.54%，報11327點。

蒙牛（2319）升1.85%，報33元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升0.64%，報86.55元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻18點。匯控（0005）逆市跌0.58%，報59.5元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低15點。

多間在美上市的科網公司近期都被傳出計劃來港二次上市，科網股騰訊（0700）升0.35%，報400元；阿里巴巴（9988）開市報219.8元，升0.8%；美團點評開市報109.2元，跌0.36%。

人力資源股有才天下獵聘（6100）發盈喜，料撇除了一次性上市開支，以股份為基礎的酬金開支後，2019財年的經調整經營利潤將按年增加91.4%至111.4%。開市報14.26元，無升跌。

去年年中新能源汽車補貼大削，導致電動車銷售急挫，工信部部長苗圩表示，新能源汽車補貼於今年7月1日起將不再下降。意味著原定2020年後新能源汽車補貼政策全部退出的安排可能會延後。比亞迪（1211）開市報42.05元，升8.5%。

《彭博》引述知情人士指，匯控已展開出售旗下法國零售業務的程序，涉及其法國儲戶及約230間分行。匯控跌0.58%，報59.5元

外電指，吉利汽車（0175）考慮入股英國老牌豪華汽車製造商Aston Martin。吉利升1.25%，報16.2元

兩新股上市，分別為澳門服裝零售商尚晉國際（2528）及創業板股、玻璃生產商中國宏光（8646）。尚晉招股價定為2元，中國宏光招股價定為0.770元。尚晉國際開市報1.63元，跌18.5%。中國宏光開市報0.95元，升23.3%。

維達（3331）發盈喜，預期2019年度權益持有人應佔溢利增加超過70%。開市報16.76元，升7.29%。

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