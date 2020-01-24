美股上周五回吐，港股ADR升4點或0.01%，報28642點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.22%，折合報399.48元；匯控（0005）跌1%，折合報59.25元；建行（0939）跌0.02%，折合報6.72元。

今日焦點股份可留意：

多間在美上市的科網公司近期都被傳出計劃來港二次上市，留意科網股。

人力資源股有才天下獵聘（6100）發盈喜，料撇除了一次性上市開支，以股份為基礎的酬金開支後，2019財年的經調整經營利潤將按年增加91.4%至111.4%。

去年年中新能源汽車補貼大削，導致電動車銷售急挫，工信部部長苗圩表示，新能源汽車補貼於今年7月1日起將不再下降。意味著原定2020年後新能源汽車補貼政策全部退出的安排可能會延後。留意比亞迪（1211）。

《彭博》引述知情人士指，滙控（0005）已展開出售旗下法國零售業務的程序，涉及其法國儲戶及約230間分行。

外電指，吉利汽車（0175）考慮入股英國老牌豪華汽車製造商Aston Martin。

兩新股上市，分別為澳門服裝零售商尚晉國際（2528）及創業板股、玻璃生產商中國宏光（8646）。尚晉招股價定為2元，中國宏光招股價定為0.770元。

維達（3331）發盈喜，預期2019年度權益持有人應佔溢利增加超過70%。

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