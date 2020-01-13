恒指上周五升77點，收報28638點，成交金額1052億元。美股續創新高後上周五回落，大型科技股升勢停不了，蘋果、Google、facebook等都持續向上，領導大市上升。中港股市上周五高位窄幅上落，與美股一樣同樣是科網股強勢，騰訊（0700）升2.2%，阿里（9988）新高，美團（3690）亦向好。

上周五美股先升後跌，美國宣布加強制裁伊朗，加上累績升幅已大又是周五，市場出現一些獲利了結。個別高升的中概股回吐幅度較大，最明顯的是B站，但很難判斷是否升勢終結，惟投資者確實有些沽貨的意願，本周較大機會在高位整固，但暫時不用太淡。

騰訊向好事出有因。由低位回升的第一階段，主要是估值處歷史低位，而市場又逐漸預期2020年廣告業務會因經濟回暖而加速增長，遊戲業務亦有望擺脫中央打壓的陰霾而重拾動力。到近期則是微信發報新功能「短內容」。

港股本周高位整固機會大

各界暫時不清楚具體內容，但多估計是一些個人化的短視頻，複製類似今日頭條旗下的「抖音」，又或者是直播賣貨等。相對於抖音，微信用戶高達10億人，若加入這個廣受歡迎的功能，對於騰訊搶流量應有幫助，市場也買入推高股價以示看好。

騰訊已接近400元阻力區，短線可能會有些反覆，但上周四競價時段看到散戶已在390元排出逾2000個沽盤牌，上周五已輕鬆向上突破，筆者相信400元不會是什麼重大阻力。若短內容成功反擊今日頭條，騰訊甚至有條件再試歷史高位，但這是後話。

微信發布新功能搶流量

上周五表現更亮麗的是微盟（2013）。微盟通過商業雲（如微店）、營銷雲（如微站）和銷售雲，以小程序和公眾號的形式在騰訊平台上提供SaaS產品和精準營銷。

截至2019年上半年，共有十多款SaaS產品貫穿垂直細分行業，涵蓋電商、零售、餐飲、本地生活、酒店和旅遊等領域。以盈利來看，集團賺錢能力仍有限，2019年中期仍錄得經營虧損，但就已大幅收窄。

集團營運數據其實遠較損益表亮麗，SaaS支付商戶共70,006名，同比增長24.3%；每用戶平均收益3,129元人民幣，同比增長13.5%；精準營銷廣告主19,537名，同比增長37.7%；每廣告主平均開支91,997元人民幣，同比增長35.1%。

市場預期今明兩年逾三成增長

一方面，微信在廣告方面仍處於上升周期，集團又是微信生態圈中營銷龍頭，現在微信還加入短內容功能，自然出現炒作。

市場預期2020年及2021年仍有30%至40%增長，但股價表現並不好，2019年4月見頂後就長跌長有。到10月份集團開始回購，回購價最高約3.7元左右，與現價相差不遠。

走勢上，微盟已明顯擺脫了下降軌的壓力，近日開始嘗試反彈，審慎的看，至少可進入區間上落，以周線圖保歷加通道看就是3元至4.4元。如果相信集團業務會加速增長，市場願意給予更高估值，則有望回升至高位5元至6元水平，入市策略宜分段吸納。

[張兆聰 還看今朝]