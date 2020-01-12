內地銀行頻繁「爆雷」，其中包括山東恆豐銀行，內地政府大力「輸血」之下，該行近日終於有望獲新生。據新華社引述山東省地方金融監管局，恒豐銀行1000億元人民幣的戰略投資資金全部到位，該行股權改革相關工作已於近期完成，銀行改革重組工作基本完成。

恒豐銀行為內地12家全國性股份制銀行之一，亦是山東省唯一一家全國性商業銀行，惟該行於2017年發生「蔡國華案」，前董事長蔡國華被指受賄逾11億元人民幣，同時帶出該行資產質量及流動性風險問題。

報道引述恒豐銀行董事長陳穎表示，該行完成改革重組，風險得到化解，下一步將繼續完善公司治理，強化風險管控，她同時指，將爭取銀行於五年內上市。

山東省地方金融監管局局長劉曉則指「剝離不良、引進戰投、整體上市」為該行此次改革策略。恒豐銀行此次引入多名戰略投資者，投資額共計達1000億元人民幣。據報道，外界俗稱「金融國資委」的中央匯金出資600億元入股，山東省財政出資360億元，通過魯信集團注入省資產管理公司，再參與恆豐銀行增資擴股；新加坡大華銀行、民營企業南山集團等8家老股東跟投，合計跟投金額40億元。