財政司司長陳茂波今日發表網誌，表示「展望今年，本港經濟下行壓力巨大，未來數月就業情況料將惡化」，而政府正面對收入減少但支出增加的情況，即將完結的財年更將是15年來首次出現財赤，雖然有部份評論指政府財政儲備豐厚，有能力「大開水喉」，但相信大家不願意看見政府帳目持續地出現大規模「入不敷支」，如何控制未來財赤不持續急升，關乎到市民和市場對政府財政穩健度的信心，以至港元匯率和金融體系的穩定，必須謹慎從事。

陳茂波的網誌以「嗡嗡嗡 勤做工」為題，表示正就財政預算案與各界溝通，並相繼與不同的業界團體、專業界別、政黨、智庫及商會等代表。他指，雖然也許有人會認為這些諮詢會只是「走過場」的例牌動作，沒什麼實際作用。但事實是，政府將可行的建議付諸實行。

他舉例指，如去年一場由中學生擔任「少年財政司」的諮詢會中，有同學提出希望政府增撥資源，讓學校能加強有關STEM主題的學習支援，便促成了去年財政預算案中向每所資助中學提供100萬元資助，設立「IT創新實驗室」。他上周亦出席了一個為獨居長者舉辦的團年晚宴，亦在與這批「老友記」預祝新春之際，聽聽他們的心聲，讓其能更感受到長者的期望與需要。

但陳茂波指，公共資源是有限的，難以滿足所有需要，無可避免要作出取捨。政府在積極運用資源以發展經濟、改善民生及提供公共服務的同時，也須平衡財政承擔的能力。雖然有部份評論指政府財政儲備豐厚，有能力「大開水喉」，但他相信大家都不願意看見政府帳目持續地出現大規模「入不敷支」的情況。如何控制未來的財政赤字使其不致持續急升，關乎到市民和市場對政府財政穩健度的信心，以至港元匯率和金融體系的穩定，必須謹慎從事。