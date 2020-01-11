去年年中新能源汽車補貼大削，導致電動車銷售急挫，工信部部長苗圩今日出席中國電動汽車百人會論壇時表示，新能源汽車補貼於今年7月1日起將不再下降。意味著原定2020年後新能源汽車補貼政策全部退出的安排可能會延後。

苗圩指出，市場比較關注新能源補貼問題，去年新能源汽車銷量超過120.6萬輛，其中11月及12月的銷量已回到銷量下滑前的平均水平，反映補貼減少的影響正在減退；而雖然去年全國新能源車銷量增速下滑，但整體銷量與2018年基本持平。

出席同一場合的全國政協副主席萬鋼亦指，新能源汽車補貼政策有效促進新能源汽車產業的快速發展，起到關鍵作用，去年中央及地方財政補貼下降總幅度超過70%，因此建議今年底前應穩定現有新能源汽車財政補貼政策，也不要再對補貼產品的技術指標進行新的調整，讓企業把更多的時間和精力投入到補貼退出後的產品規劃與研發工作。

去年3月，發改委宣布新能源汽車補貼政策開始進入倒數階段，自去年6月開始取消地方補貼及中央補貼減50%，並按原計劃在2020年後取消全部補貼，結果補貼下調後，內地新能源汽車銷量自7月開始連續5個月回落。