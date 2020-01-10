【有容乃大】李嘉誠：這顆明珠只要重新發現 就能幻照心海
文章日期：2020年1月10日 21:49
長和系資深顧問李嘉誠去年一句冀「執政者對未來主人翁網開一面」，惹來內地官媒口誅筆伐，本港更有左派人士公然譏諷李嘉誠為「曱甴王」，最後李氏回應「已經習慣莫須有的指摘」。
李嘉誠今日出席長和系周年晚會時，主動與傳媒打招呼，但罕有地表明不會發言，僅祝大家「樣樣都好」、「萬事如意」，任憑記者如何追問，仍執意封口。雖然誠哥惜字如金，但長和系事先派發李嘉誠基金會宣傳冊予記者。冊子封面不是採用黃或藍，而是以「黃加藍變綠」的綠色作主調，並寫上「萬變社會，不變承諾」寄語，當中「變」字尤其突出。
小冊子除了列出基金會歷年工作，亦有印上誠哥在2015年金句，當時他引述宋代茶陵郁禪師云：「我有明珠一顆，久被塵勞封鎖，今朝塵盡光生，照破山河萬朵」，形容每人與生俱來都具佛性，本來如明珠般光明澄澈，只因俗念蒙塵，只要洗淨煩惱塵勞，都能照亮內心，「這顆明珠只要重新發現，就能幻照心海，你找到了嗎？」
李嘉誠最後寄語：「謙虛見知識之博，服務彰生命之忱」，意思大概是謙虛體會到知識的廣博，而服務則可以彰顯生命的真摯情意。
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