港交所（0388）今日公布，開放上市委員會及GEM上市委員會成員申請。此外，上市覆核委員會及GEM上市委員會亦開放申請。其中，上市委員會對審批公司上市申請舉足輕重，亦可對取消公司上市地位事宜作出裁決。上市委員會成員其他權力，則包括監察上市科，審批《上市規則》修訂等。而上市覆核委員會則負責審理對上市委員會所作決定的覆核申請。

上市委員會的成員最少有28人，被委任的成員當中則最少有8名投資者代表，以及19名代表證券業內各界的成員。上市委員會每周最少召開一次會議，委員會成員預期要出席半數的例行會議，此外亦要須出席特別會議，例如季度政策會議、紀律會議及覆核會議等等。

上市覆核委員會的成員則有20人，當中最少6人為投資者代表，其餘成員須足以代表上市發行人及市場各界人士，包括律師、會計師、企業融資顧問及聯交所參與者。估計每年會有約40個上市覆核委員會會議，而委員會成員須出席其中大約半數。

雖然手握大權，但上市委員會成員的酬金相比之下則是「濕濕碎」，其中委員會成員年薪15萬元，副主席年薪18.75萬元，主席年薪22.5萬元。上市覆核委員會方面，每名成員則獲年薪10萬元，每位主席年薪12.5萬元。兩委員會成員任期均將由今年7月左右起計，長達12個月。

在上市委員會方面，交易所則特別說明，因於2018年在《上市規則》中增設有關新經濟公司的條文，因此特別希望收到來自新興及創新產業界別的專業人士申請，其中亦包括生物科技公司。

提名申請須以電郵方式提交，申請人須附上履歷，發送予上市提名委員會秘書陳翊庭。有關申請須在今年4月3日或之前提交。入圍的申請人將在今年第二季收到會面通知。

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