長和系今天舉行週年晚宴，主席李澤鉅於晚宴致詞時表示「香港經歷了沉重的2019年」，儘管部分香港業務於去年受到影響，但因業務足跡遍佈全球，整體表現穩健。不過他表示，香港是長和業務當中最重要的營運中心之一，展望2020年亦對香港情況保持審慎樂觀。

李澤鉅又表示，「香港人經歷了許多風浪，在逆境中一向展現出頑強的韌力。從歷史可見，香港人往往在不同事件後愈變愈強，更大智大勇，更懂得互諒互讓。面對當前的挑戰，我相信香港人也將會一一克服。」他指，來自中國內地和世界各地的固定盈利貢獻和現金流，將有助集團在時機來臨時參與香港的復甦。

至於長和系近年不斷加重對外投資，多次被內地官媒指為撤資，但李澤鉅在致詞內提到，隨著集團繼續於世界各地尋求新投資機遇及發展固有業務，「香港和中國內地仍為重要市場」，「在中國內地，集團繼續是眾多香港公司中，投資規模最大的一家。」

李澤鉅又在致詞用了不少篇幅去羅列長和於內地足跡，包括「擁有50多個地產項目，分佈於20多個城市。地產業務以外，屈臣氏零售網絡去年在中國內地開設了450家新店，目前屈臣氏於內地的店舖數目已超過 3,800 家。和記港口的鹽田4 至 6號泊位亦於去年啟用，集團在內地經營的港口總數增至 76 個。」

此外，他又提到，和黃醫藥研發的結直腸癌藥物獲納入《國家醫保藥品目錄》，並已在各大公立醫院藥房上架。赫斯基能源的氣田預計於今年年底投產，將為集團於中國生產的5,700 億立方呎天然氣及約 2,650 萬桶凝析油帶來額外貢獻。

此外，對於本港業務，李澤鉅透露今年將迎來歷山酒店及荃灣海之戀商場的開業。去年和記大廈亦展開拆卸重建，以及九龍海逸君綽酒店擴建部分正式投入運作。

最後，他又提到向「亦師亦友」的香港及全球同事致謝，又視大家擁有「20/20 完美願景」。