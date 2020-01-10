銀行公會今舉行年內首次例會，銀行公會署理主席、中銀香港（2388）副總裁龔楊恩慈表示，去年下半年本港經濟放緩及步入技術性衰退，社會事件令經營環境明顯轉差，加上受中美貿易磨擦、歐盟經貿關係、地緣政治等不確定因素影響，預料今年本港經濟將延續去年的低增長。

她指出，本地銀行存款及貸款均錄得穩健增長，截至去年11月底止，銀行存款增長近3%，貸款增長約6%，相信資產質素將維持在穩定水平，惟今年本港經濟及營商環境不明朗，貸款增長或受影響，但指市場仍有一定貸款需求，目前未見明顯資金外流情況，但港元拆息仍受短期因素包括招股及新年等影響，預料拆息將更波動。

今年銀行公會主要集中四項工作，她表示，當中包括一是推動跨境金融發展，認為隨內地金融市場開放、大灣區規劃、互聯互通機遇等，本港將繼續發揮與國際接軌的優勢，以鞏固香港作為國際金融中心與離岸人民幣樞杻中心的地位；二是持續發展綠色金融，並將支持政府一系列的紓困措施。

她續指，銀公將推動科技創新與安全性，認為今年推出的智慧銀行措施獲得一定成效，市場將有更多電子支付、數碼銀行服務等，並將加強銀行網絡體系的防禦能力；四是監管合規及機制優化，並推動做好利率基準改革的要求。

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