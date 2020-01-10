周大福（1929）公布12月底止3個月(第三季)，港澳零售值倒退38%，同店銷售亦倒退35%，同店銷量亦倒退47%；而內地方面則分別增長17%、2%及倒退9%。

以產品劃分的同店銷售方面，黃金產品於三地均倒退，其中內地倒退1%，港澳則倒退26%；珠寶鑲嵌首飾方面，內地升1%，港澳倒退53%。

周大福指，內地的同店銷售由第二季的倒退7%，改善至增長2%，不過，港澳則受到消費意欲疲弱及客流量放緩的負面影響，導致同店銷售顯著下跌。

珠寶鑲嵌首飾方面，內地同店銷售增長1%，主要是受過去12個月開業的新零售點帶動，使零售值於季內錄得14%的增幅。而港澳同店銷售於季內則下跌53%，乃由於消費者抑制消費所致。內地的平均售價由去年同期的6400元，升至6700元；而港澳則由11400元跌至11200元。

黃金產品方面，則受到金價波動影響，使兩大市場的黃金產品同店銷售均下跌。不過，平均受價上升，內地由4200元升至5000元，香港由7400元，升至10200元。同期國際金價按年升21%。

另外，內地電子商務業務的零售值於季內按年上升26%，銷量則上升10%。

零售點網絡方面，截至12月底共3789個，港澳及其他市場淨開設2個周大福珠寶零售點點（其中淨開設4個分別位於香港、澳門、新加坡和泰國的零售點及關閉2個位於韓國的零售點），以及開設1個MONOLOGUE零售點、1個SOINLOVE零售點及關閉1個HEARTSONFIRE零售點。

而內地方面則淨開設296個零售點，包括淨開設279個周大福珠寶零售點（當中淨關閉15個直營店及淨開設294個加盟店），以及淨開設9個SOINLOVE零售點、4個MONOLOGUE零售點及4個周大福鐘表零售點。

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