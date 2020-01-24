美股隔晚借美伊局勢緩和、中美將簽署首階段貿易協議而創新高，恒指今早高開104點高見28665點，已成為全日高位，恒指最多回吐56點，見28504點，逼近10天線(28356.49點)後反彈，收市升77點或0.27%，報28638點，成交金額1052億元，較上日增加9.96%，亦是2019年12月17日1053.48億元成交後最多；國指跌13點或0.12%，報11267點。

騰訊（0700）升2.21%，收報398.6元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻68點；潤地（1109）跌3.38%，收報37.15元，是跌幅最大的藍籌。中移動（0941）跌1%，收報64.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低12點。

新地（0016）公布，以1元象徵式租金，租出元朗東頭近30萬方呎地皮，並與聖公會福利協會合作發展過渡性房屋項目，項目名為「同心村」。新地收市升0.68%，收報119元。其他地產股個別發展，恒地（0012）升0.4%，收報38.1元；新世界發展（0017）升0.19%，收報10.76元；長實集團（1113）升1.18%，收報55.85元；信置（0083）無升跌，收報11.38元。

手遊股向上，IGG（0799）升9.8%，心動公司（2400）曾創新高19.88元，收市倒跌2.6%；第七大道（0797）升12%，創新高。

油價向下，三桶油下跌，中海油（0883）跌1.02%，收報13.54元；中石油（0857）跌2.2%，收報4.01元；中石化（0386）跌0.42%，收報4.75元。

高位配股股份下跌。融創中國（1918）以每股42.80元，較前收市價46.65元折讓約8.25%，配售1.869億股配售股份，集資約80億元。低開5.6%後，最多挫6.4%，見43.65元，收市報44.6元，跌4.3%。

藥明生物（2269）稱控股股東WuXi Biologics Holdings Limited ，以每股96.05元配售6080萬股現有股份，完成後持股由約40.17%減少至約35.48%。低開跌4.5%，最多跌5.7%，低見97.25元，收報97.6元，跌5.4%。

物管股炒上多隻創52周新高。包括碧桂園服務（6098）升3.2%、保利物業（6049）升2.9%、雅生活（3319）跌1.7%、時代鄰里（9928）升9%、永升生活（1995）升1.4%、寶龍商業（9909）升3.7%、新城悅（1755）倒跌1.5%。

舜宇光學公布，去年12月手機鏡頭出貨量按年上升67.8%至1.27億件，全年出貨量達目標的106.6%。收市升0.71%，收報142元。

香港電視（1137）公布，由10月12月底的第四季訂單總商品交易額（GMV）為7.97億元，較第三季增14.3%，亦較去年第四季的5.72億元大幅增長39.3%。收市升幅收窄，收報3.71元，升3.9%。

恒指過去5個交易日累升0.65%或186點，表現最佳的是恒安（0144），累升10.9%，其次為萬洲（0288）、舜宇，分別升7.1%及5.0%。而表現最差的是潤地（1109），累跌3.3%，其次為聯通（0762）、神華（1088），分別跌3.16%及3.13%。

國指過去5個交易日累升0.12%或13點，表現最佳的是安踏（2020），累升11%，其次為恒安、中燃（0384），分別升10.9%及7.1%。而表現最差的是融創，累跌6.7%，其次為中交建（1800）、潤地，分別跌4.7%及3.3%。

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