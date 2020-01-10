昌盛工業有限公司用了3年多時間，來開發這款1比16的T-72A坦克車模型，堪稱誠意十足，預算3月正式發售。(薛偉傑攝)

Playable Creation Limited創辦人張嘉怡表示，投資了7位數字開發積木遙控模型電車，其特點是除了可以用遙控器控制之外，還可以用手機App控制，更有5種模式選擇。(薛偉傑攝)

傳統玩具市場連年萎縮，加上國際貿易關係緊張，本地零售市道亦受到社會運動和民怨影響，在本周一至周四舉行的「香港玩具展」中，不少玩具生產商均主打「大童玩具」，實行穩中求變，深信在經濟不明朗的情形下，針對成年人的玩具仍然有一批基本捧場客！

Playable首推遙控電車

5種操控模式任選

彼樂部創作有限公司（Playable Creation Limited）創辦人張嘉怡表示，該公司投資了7位數字，研發出香港第一款積木遙控模型電車，並取得香港電車公司的正式授權。這玩具的軌道乃是由積木組成，用戶可以自由組合及增購。控制方面，除了使用附送的小型遙控器之外，還可以使用手機App，而且後者的控制功能較強，玩法亦較多。

當使用手機App控制時，共有5種模式可供選擇，分別是：遙控模式、體感模式（陀螺儀模式）、語音模式、路徑模式、編程模式。

其中，遙控模式好像使用迷你遙控器一樣，分兩個手掣控制前後和左右。體感模式即是利用智能手機內置了陀螺儀，而將智能手機當作體感控制器，來控制那部遙控電車如何行駛。語音模式則支援以廣東話、普通話或英語讀出前進、後退、轉左、轉右等指令。

路徑模式即是以手指在手機屏幕畫出路徑，來控制遙控電車如何行駛。但這需要砌出較大型和較多分支的路軌，才比較實用。編程模式則是好像砌積木般，利用前進、後退、轉左、轉右等指令的組合，來描述出遙控電車的行駛方式。

看到這裡，讀者一定會覺得，這些模式要使用無路軌的遙控玩具車，才能夠完全發揮。當然，該公司投資這麼大，這個手機App亦肯定會「一雞幾味」，支援將來推出的其他無軌道遙控車。張嘉怡透露，計劃稍後再推出遙控模型巴士，現正開始和某間巴士公司商討授權事宜。

遙控模型坦克車

可放水蒸汽播引擎聲

昌盛工業有限公司（Waltersons Industry Limited）則根據前蘇聯時期的主戰坦克T-72A，設計了一款1比16的遙控模型坦克車。為了令設計迫真，該公司的員工特別向歐洲多間軍事博物館申請，對後者收藏的T-72A坦克進行深入研究和測量，以及收錄其引擎聲。此外，還用了3個月來收集和研究相關的文獻資料，整個開發過程長達3年多。

這款遙控模型坦克車行駛時，不但可以播放真車的引擎聲（前進和後退的聲音也不同），還會噴出水蒸汽，以模擬真車的柴油引擎排煙，而車頭燈亦可以遙控開關。此外，模型坦克車的主炮還好像氣槍般可以發射BB彈，並能夠模擬真車發炮時的後座力，設計誠意可說是十足。

昌盛工業聲言，這款模型坦克車的設計和質素已可以媲美日本模型大廠的產品，但零售價則只是1800港元，預算在3月推出，採用其自有品牌VSTank Waltersons。

漢王科技不推無人機

改推撲翼飛行玩具

內地的漢王科技股份有限公司的子公司仿翼科技有限公司，則避開了大疆創新（DJI）幾近壟斷的無人機市場，推出了一款撲翼飛行器玩具「出頭鳥」（Go Go Bird）。

這玩具的特點是，並非使用螺旋槳飛行，而是好像雀鳥般靠拍動翅膀產生動力來飛行。由於拍動翅膀產生的動力不及螺旋槳那麼大，所以「出頭鳥」設計得非常輕，連電池也不到16克。但當然，它的飛行高度就有較大限制，還不到50呎，而遙控距離亦在98呎以內。

用戶可以透過一個單手遙控器來操作「出頭鳥」，只需將控制桿推向不同方向即可。用戶亦可以在到達某個高度之後，選擇「定高飛行」模式，由「出頭鳥」在那個高度自主飛行。

「出頭鳥」去年底已在「仿翼科技」的微信公眾號以及「京東商城」上有售，零售價約199元人民幣。

記者：薛偉傑

其他報道：

【捐地建屋】長實：農地建屋需時

【營運數據】佳源國際去年合同銷售額升43%

【放棄香港?】澳門擬設證交所 李小加:不擔心港失去角色 不會睡不著

【中國製造】路透：中國商飛C919遇到技術問題 影響試飛

【拆息走勢】港元拆息全線漲 1個月HIBOR創逾一個月最大升幅

【A股午市】兩市回吐 創板指死守1900點

【新股情報】傳匯景控股以下限定價

【中國市場】iPhone去年12月在華銷量按年增逾18%

【大行點睇】舜宇鏡頭出貨量勝預期 中金籲 候調整買入

【股東減持】藥明生物大股東折讓7%減持 套現58億

【港匯走強】港匯創近三年高位

【配股集資】融創中國折讓8%配股 籌80億