港股乘美股破頂之勢而高開104點，不過港股缺乏新的利好因素，以及股份趁高位配股，開市已見半日高位，加上內地股市向下，港股更一度倒跌56點，半日微升15點或0.06%，報28576點，成交金額622億元，較上日同期升23%；國指跌31點或0.28%，報11250點。

銀娛（0027）升1.83%，收報61.3元，創52周高，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升1.79%，收報397元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻55點。阿里巴巴（9988）亦升1.4%，報218.8元，創上市新高。

油價向下，三桶油下跌，中石油（0857）跌2.93%，收報3.98元，是跌幅最大的藍籌；中海油（0883）跌1.75%，收報13.44元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低12點；中石化（0386）跌0.42%，收報4.75元。

高位配股股份下跌。融創中國（1918）以每股42.80元，較前收市價46.65元折讓約8.25%，配售1.869億股配售股份，集資約80億元。低開5.6%後，最多挫6.4%，見43.65元，半日收市報44.65元，跌4.2%。

藥明生物（2269）稱控股股東WuXi Biologics Holdings Limited ，以每股96.05元配售6080萬股現有股份，完成後持股由約40.17%減少至約35.48%。低開跌4.5%，最多跌5.7%，低見97.25元，半日收報98.05元，跌4.99%。

電子消費品相關股向上，ASM（0522）創52周高，半日升3.4%，報115.7元；高偉電子（1415）亦創52周高，半日升5%，報2.28元。

物管股炒上多隻創52周新高。包括碧桂園服務（6098）半日升3.65%、保利物業（6049）升6.9%、雅生活（3319）半日跌1.4%、時代鄰里（9928）升6.4%、永升生活（1995）升1.1%、寶龍商業（9909）升3.5%、新城悅（1755）升0.3%。

舜宇光學公布，去年12月手機鏡頭出貨量按年上升67.8%至1.27億件，全年出貨量達目標的106.6%；車載鏡頭出貨量按年上升6.4%至417.8萬件，完成全年目標100.3%；手機攝像模組出貨量按年上升79.2%至5953.7萬件，完成全年目標102%至106%。舜宇升1.42%，收報143元。

香港電視（1137）公布，由10月12月底的第四季訂單總商品交易額（GMV）為7.97億元，較7至9月的第三季增長6.97億元14.3%，亦較2018年同期10月至12月的第四季的5.72億元大幅增長39.3%。收報3.83元，升7.2%。

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