美伊局勢、美中貿易談判利好，恒指今早高開104點或0.37%，報28665點，成交金額91億元；國指今早高開31點或0.28%，報11312點。

舜宇（2382）升1.7%，報143.4元，是升幅最大的藍籌。碧桂園（2007）跌0.8%，報12.4元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點。騰訊（0700）升1.23%，報394.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻38點。

美伊局勢緩和，油金價格下跌，石油股下跌，中石化（0386）跌0.21%，報4.76元；中石油（0857）跌0.49%，報4.08元；中海油（0883）跌0.29%，報13.64元。招金（1818）開市報8.85元，跌1.3%。

美中「馬上」開始第二階段貿易談判，貿易股普遍向上，萬洲（0288）升0.23%，報8.8元；申洲國際（2313）升0.97%，報114.1元；創科實業（0669）升0.47%，報63.85元；瑞聲（2018）升0.45%，報66.7元；舜宇（2382）升1.7%，報143.4元。

融創中國（1918）以每股42.80元，較前收市價46.65元折讓約8.25%，配售1.869億股配售股份，集資約80億元。開市報44元，跌5.6%。

藥明生物（2269）稱控股股東WuXi Biologics Holdings Limited ，以每股96.05元配售6080萬股現有股份，相當於已發行股份4.69%，完成後持股由約40.17%減少至約35.48%。昨收報103.2元。開市報98.5元，跌4.5%。

舜宇光學公布，去年12月手機鏡頭出貨量按年上升67.8%至1.27億件，全年出貨量達目標的106.6%；車載鏡頭出貨量按年上升6.4%至417.8萬件，完成全年目標100.3%；手機攝像模組出貨量按年上升79.2%至5953.7萬件，完成全年目標102%至106%。舜宇升1.7%，報143.4元。

香港電視（1137）公布，由10月12月底的第四季訂單總商品交易額（GMV）為7.97億元，較7至9月的第三季增長6.97億元14.3%，亦較2018年同期10月至12月的第四季的5.72億元大幅增長39.3%。開市報3.72元，升4.2%。

經營UNIQLO的迅銷（6288）公布，首季經營溢利按年跌12.4%至916億元（日圓，下同），綜合收益總額按年跌3.3%至6234億元。開市報43.85元，跌1.9%，創1個月低。