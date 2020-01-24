美伊局勢緩和，加上中美即將簽署首階段協議，以及美國總統特朗普稱將「馬上」開始與中國的第二階段貿易談判，美股三大指數創新高，港股ADR升11點或0.04%，報28573點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.53%，折合報392.08元；匯控（0005）跌0.07%，折合報59.81元；建行（0939）跌0.26%，折合報6.65元。

今日焦點股份可留意：

美伊局勢緩和，油金價格下跌，留意油金股。

美中「馬上」開始第二階段貿易談判，留意貿易股。

融創中國（1918）以每股42.80元，較前收市價46.65元折讓約8.25%，配售1.869億股配售股份，集資約80億元。

藥明生物（2269）稱控股股東WuXi Biologics Holdings Limited ，以每股96.05元配售6080萬股現有股份，相當於已發行股份4.69%，完成後持股由約40.17%減少至約35.48%。昨收報103.2元，配股價較此折讓約6. 9%。

舜宇光學（2382）公布，去年12月手機鏡頭出貨量按年上升67.8%至1.27億件，全年出貨量達目標的106.6%；車載鏡頭出貨量按年上升6.4%至417.8萬件，完成全年目標100.3%；手機攝像模組出貨量按年上升79.2%至5953.7萬件，完成全年目標102%至106%。

香港電視（1137）公布，由10月12月底的第四季訂單總商品交易額（GMV）為7.97億元，較7至9月的第三季增長6.97億元14.3%，亦較2018年同期10月至12月的第四季的5.72億元大幅增長39.3%。

經營UNIQLO的迅銷（6288）公布，首季經營溢利按年跌12.4%至916億元日圓，綜合收益總額按年跌3.3%至6234億元日圓。

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