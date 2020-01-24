美伊局勢緩和，加上中國副總理劉鶴下周赴美，美股三大指數齊創新高。道指高開106點後，最多升242點，高見28988點，而標普500指數則高見3275點、斯達克綜合指數高見9215點。雖然多國新近就烏克蘭客機墜毀可能是伊朗飛彈襲擊所致，以及美國總統特朗普改口稱，下令刺殺蘇萊曼尼是因為伊朗人想「炸毀」美國駐巴格達大使館，不過目前美股期貨仍然輕微向上，道期升近22點。

道瓊斯工業平均指數收漲211點，升幅0.74%，報28956點。標普500指數收漲21點，升幅0.67%，報3274點。納斯達克綜合指數收漲74點，或0.82%，報9203點。

iPhone上月在中國的出貨量同比成長18.7%，標志著蘋果公司在9月份iPhone 11發布後出現的成長進一步加速，蘋果升2.1%，報309.63美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻43點，而聯合健康保險跌0.57%，報294.22元，拖低道指11點。

科技股方面，蘋果收市報309.63元，升2.12%，谷歌母公司Alphabet收市報1419.79元，升1.04%，亞馬遜收市報1901.05元，升0.47%，Facebook收市報218.3元，升1.43%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.31%，報419點。德國DAX指數收漲1.32%，報13495點；法國CAC 40指數漲0.2%，報6042點；英國富時100指數收漲0.31%，報7598點。