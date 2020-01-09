現時仍在台灣被扣留的向心旗下的中國創新（1217）及中國趨勢（8171），所委聘的核數師中匯安達今日同時辭任，原因是兩間公司均未能與中匯安達就截至2019年底止財務報表的核數費用，達成共識。兩公司的董事會及審核委員會均確認，中匯與兩公司之間沒有意見分歧。中匯安達亦未就兩間公司的財務報表展開任何核數工作。

兩間公司的董事會相信，更換核數師將不會對2019年度的審核產生任何影響，並正尋找合適的核數師以填補中匯安達辭任產生之臨時空缺。兩間公司又同時表示，對中匯安達於任內提供的專業⽽優質之服務致以謝意。

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